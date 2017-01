Legge elettorale non paralizzi di nuovo Parlamento, dice Alternativa Libera

"La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della legge elettorale messa a punto dall'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e fatta approvare a colpi di fiducia. Alternativa Libera ha sempre sostenuto l'incostituzionalità di questa norma e oggi la Consulta ci ha dato ragione" ricordano in una nota gli ex M5S.



"Adesso è opportuno che il Parlamento si metta a lavoro per armonizzare le due leggi elettorali, come già auspicato dal Presidente della Repubblica, al fine di trovare un testo condiviso da tutte le forze politiche. - proseguono - Quello che ci auguriamo, però, è che non ci sia una nuova paralisi delle Camere perché tutti si preoccupano solo della legge elettorale".



"Deputati e senatori - sottolinea infatti il gruppo parlamentare -sono pagati per legiferare nell'interesse della collettività che ha bisogni più urgenti di una legge che riguarda solo la politica e che può essere redatta in pochi giorni. Quindi ci auspichiamo che i presidenti Grasso e Boldrini continuino a far lavorare il Parlamento su vere e consistenti misure di contrasto alla povertà e su provvedimenti come la riforma della Protezione Civile e la Commissione d'Inchiesta sulle Banche".