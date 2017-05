Legge elettorale: Rosatellum crea ingovernabilità, dice Alternativa Libera

Alternativa Libera contro il Rosatellum, la legge elettorale proposta dal PD.

"Il testo base della legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che mantiene i capilista bloccati e consente le pluri-candidature, serve ad avere un Parlamento di nominati e non garantisce minimamente la governabilità" denuncia Tancredi Turco, deputato di Alternativa Libera e membro della Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio.



"Quando già il 50% dei parlamentari viene eletto con il maggioritario, che senso ha inserire un ulteriore sbarramento al 5%? - spiega - Nessuno. Sembra una legge costruita appositamente per non far vincere nessuno. Noi siamo per il proporzionale puro, in modo da assicurare a tutti la più ampia rappresentatività secondo il principio di una testa, un voto. Evidentemente il referendum non ha insegnato nulla al Partito Democratico di Matteo Renzi".