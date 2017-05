Istat: Contro estinzione giovani serve cannabis legale, dice Alternativa Libera

Alternativa Libera commenta il Rapporto annuale dell'Istat.

"I dati sui giovani contenuti nel rapporto annuale dell'Istat sono drammatici, i nostri ragazzi tra i 18 e i 34 anni si stanno estinguendo, il loro numero è sceso di 1,1 milioni negli ultimi dieci anni. Nonostante ciò, hanno fortissime difficoltà a trovare lavoro, e questo significa che continueranno a diminuire e a fuggire dal Paese" denunciano in una nota i deputati di Alternativa Libera.



"Tali numeri evidenziano in modo incontrovertibile che ci troviamo davanti ad un'emergenza drammatica che il governo deve affrontare immediatamente con lo stesso impegno e le stesse risorse che sono state impiegate per salvare il sistema bancario. - dichiarano quindi gli ex M5S - Se il premier non ha idea di dove trovare le risorse, faccia quanto sollecitato più volte da autorevoli esponenti della magistratura e delle forze dell'ordine e sostenga l'iniziativa dell'intergruppo parlamentare per la cannabis legale, in modo da sottrarre alla criminalità un'enorme fonte di ricchezza che può fornire le risorse necessarie per il finanziamento di politiche a favore dei giovani".