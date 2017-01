Cucchi: alla Procura di Roma finalmente imputazione coerente coi fatti, dice Alternativa Libera

"Complimenti al Procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, e al sostituto Giovanni Musarò, i quali, accogliendo la richiesta di giustizia portata avanti con straordinaria determinazione da Ilaria Cucchi, oggi sono arrivati a formulare un'imputazione coerente con i fatti che portarono alla morte di Stefano Cucchi" dichiarano in una nota i deputati di Alternativa Libera Massimo Artini, Marco Baldassarre, Eleonora Bechis, Samuele Segoni e Tancredi Turco.



"Dopo anni di indicibili silenzi e di latitanza delle istituzioni, i pubblici ministeri della Capitale, anche grazie all'impegno instancabile dell'avvocato Fabio Anselmo, con l'incriminazione per omicidio preterintenzionale dei tre Carabinieri che avrebbero pestato Stefano, stanno provando finalmente a fare chiarezza sulla morte di un ragazzo ucciso da servitori dello Stato mentre era detenuto" commentano gli ex M5S.