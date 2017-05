Consip: non è Renzi problema ma proroghe ad appalti pulizie scuole, dice AL

inseriti nella manovra.Alternativa Libera sugli affidamenti Consip per la pulizia delle scuole

"'Mentre tutti parlano delle intercettazioni tra Matteo Renzi e il padre Tiziano, la Camera inizia oggi l'esame della manovrina che contiene l'ennesima ed illegittima proroga degli affidamenti Consip per la pulizia delle scuole" denuncia in una nota Alternativa Libera.



"Per la terza volta il Parlamento e il Governo si apprestano a disattendere le indicazioni del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, proprio in merito ai servizi per la pulizia delle scuole affidati con gara Consip, relativamente ai quali ha espressamente segnalato: 'la necessità di un intervento urgente affinché la gestione dei servizi sia ricondotta nell'alveo delle ordinarie procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici e che non si ricorra, per il futuro, all'utilizzo di sistemi derogatori, come le proroghe ex lege, comunque inidonei a risolvere rilevanti problematiche sociali'", viene infatti riferito..



"Sarebbe, quindi, il caso che le forze politiche, oltre a fare polemiche, legiferassero in maniera conforme alle indicazioni dell'ANAC. - proseguono gli ex M5S - Noi abbiamo presentato due emendamenti per superare il problema, consentendo alle scuole di contrattualizzare direttamente i lavoratori che svolgono le pulizie, in modo da salvaguardare i livelli occupazionali e per la creazione di bacini di lavoratori a partire dai quali si può avviare un percorso per la loro stabilizzazione."



"Adesso ci auguriamo che gli altri partiti mettano la stessa energia, profusa nel difendere o nell'attaccare il segretario del Partito Democratico, anche nell'approvazione di un emendamento che potrebbe risolvere definitivamente i problemi di migliaia di lavoratori delle scuole" viene auspicato in conclusione.