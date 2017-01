Con bavaglio M5S sta sfuggendo di mano a Casaleggio, dice Alternativa Libera

"La minaccia di sanzioni, fatta da Beppe Grillo, ai parlamentari del MoVimento 5 Stelle che parlano con la stampa senza l'autorizzazione dei responsabili della comunicazione, è contraria ai principi cardine del Movimento nonché a quelli della Costituzione italiana. Una formazione politica arrivata in Parlamento proclamando che 'uno vale uno' e con il preciso scopo di trasformare le istituzioni in una casa di vetro, è finita con tre guardiani che devono vagliare preventivamente le dichiarazioni che i parlamentari vorrebbero fare alla stampa" denuncia in una nota Alternativa Libera.



"È evidente che il meccanismo sta sfuggendo di mano alla Casaleggio Associati che, per bocca di Beppe Grillo, ricorre all'intimidazione degli eletti per evitare che dicano ciò che pensano. - chiariscono gli ex M5S - Tutto ciò è mostruoso, per questo ci rivolgiamo ai nostri ex compagni di Movimento invitandoli ad avere coraggio e a respingere questa logica. Pensare ad alleanze con partiti xenofobi e flirtare con gente che pensa a costruire muri contro gli immigrati non è nel DNA di chi ci ha mandato in Parlamento".



"Mettere il bavaglio alla stampa è grave, ma metterlo a dei parlamentari eletti dal popolo è ancora più grave, specie se pensiamo a quello che ci scrisse Grillo poco prima delle lezioni politiche del 2013, quando sottolineava come 'la libertà di ogni candidato di potersi esprimere liberamente in Parlamento senza chiedere il permesso a nessun capo bastone sarà la sua vera forza'", ricordano.



"Per questo è nata Alternativa Libera, per portare avanti gli stessi ideali condivisi da milioni di elettori del MoVimento 5 Stelle ma senza voler concentrare il potere nelle mani di una sola persona, come sta dimostrando, ogni giorno, di voler fare la Casaleggio Associati" dichiarano infine i deputati Massimo Artini, Marco Baldassarre, Eleonora Bechis, Samuele Segoni e Tancredi Turco.