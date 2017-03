Combattere povertà legalizzando droghe leggere, dice Alternativa Libera

Alternativa Libera riflette sulle risorse a disposizione del reddito di inclusione.

"L'approvazione in via definitiva, da parte del Senato, della legge delega per il varo del reddito di inclusione è un primo passo avanti per la lotta all'indigenza, peccato che le risorse disponibili siano insufficienti ad aiutare i 12,9 milioni di italiani che vivono in condizione di povertà (4,6 milioni in povertà assoluta e 8,3 milioni in povertà relativa)" denunciano in una nota i deputati di Alternativa Libera.



"Infatti, il ministro Giuliano Poletti ha parlato di quattro miliardi di euro in due anni, cifra che divisa per l'intera platea delle persone che hanno problemi di sostentamento, fa circa 155 euro al mese per ciascuno. - chiariscono - Perché tale misura diventi realmente efficace servono più risorse, per questo chiediamo al governo di calendarizzare rapidamente la discussione delle proposte di legge sulla legalizzazione delle droghe leggere, dalla cui regolamentazione si possono ottenere circa otto miliardi l'anno di gettito".