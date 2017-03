Cannabis: legalizzarla per coprire manovra correttiva, dice Alternativa Libera

Alternativa Libera in merito alla proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis.

"Oggi è ripreso l'esame parlamentare delle proposte di legge sulla legalizzazione della cannabis alla Camera. Ci auguriamo che in Parlamento sia maturata la consapevolezza che prevedere una disciplina legale per la vendita delle droghe leggere sia più intelligente che lasciare questo enorme business nelle mani della criminalità", dichiara in una nota Alternativa Libera.



"Soprattutto in un momento come questo, che vede il governo impegnato a varare una manovra di aggiustamento dei conti da 3,4 miliardi, fondi che possono essere ottenuti dall'introduzione di nuove tasse, dal taglio dei servizi o dalla legalizzazione della cannabis che potrebbe fruttare circa otto miliardi di gettito ogni anno", sottolineano gli ex M5S.