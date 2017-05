Banca Etruria: Boschi riferisca in Parlamento su richiesta Unicredit, dice AL

Alternativa Libera sul caso Banca Etruria.

"La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, deve delle spiegazioni al Paese e al Parlamento" dichiarano in una nota i deputati di Alternativa Libera.



"L'ex ministro del governo Renzi, infatti, ha più volte affermato di non essersi mai occupata di Banca Etruria, della quale il padre Pierluigi è stato vicepresidente, e di non ritenere in conflitto di interessi la sua posizione di membro dell'esecutivo con gli affari di famiglia mentre l'Istituto aretino andava a gambe all'aria bruciando i risparmi di migliaia di persone. Ieri, secondo quanto riportato da anticipazioni di stampa sull'ultimo libro di Ferruccio De Bortoli, 'Poteri forti (o quasi). Memorie di oltre quarant'anni di giornalismo', si scopre che l'attuale sottosegretaria alla presidenza del Consiglio avrebbe chiesto nel 2015 all'amministratore delegato di Unicredit di acquisire Banca Etruria" riassumono gli ex M5S.



"Se questo non è conflitto di interessi, poco ci manca, visto che un comune cittadino non avrebbe potuto certamente fare una richiesta del genere all'amministratore delegato della più grande banca italiana. - aggiungono - De Bortoli si è inventato tutto o la Boschi finora ha mentito? Il chiarimento a questo punto è d'obbligo e la sede per farlo non può che essere il Parlamento".