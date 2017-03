Alternativa Libera: congresso a Roma per riunire tutti gli ex M5S

Alternativa Libera annuncia le date per l'assemblea costituente, che ha l'obiettivo di riunire tutti gli ex grillini fuoriusciti dal MoVimento 5 Stelle.

"Sabato 18 e domenica 19 marzo alla Città dell'Altra Economia a Roma - viene segnalato in un comunicato degli ex M5S -, si terrà l'assemblea costituente di Alternativa Libera. Ci riuniremo, insieme ai rappresentati delle cinquanta associazioni territoriali, distribuite in quindici Regioni, per definire il programma e la struttura organizzativa."



"L'obiettivo è quello di creare un ampio percorso politico per tutti coloro che credono nella democrazia partecipata - si fa sapere in ultimo da Alternativa Libera -, fatta con il cuore e con la testa per il benessere collettivo. Domenica pomeriggio ci confronteremo con gli altri parlamentari che hanno lasciato il MoVimento 5 Stelle, con i rappresentanti di Effetto Parma e di altre realtà territoriali, per discutere forme di sinergia e collaborazione nel prossimo futuro."