Almaviva: firmato accordo per la sede di Napoli

Accordo al MISE per il rilancio del sito di Napoli di Almaviva.

"A seguito della consultazione tra i lavoratori Almaviva della sede di Napoli, tenutasi lo scorso 23 febbraio, che ha visto non solo un'altissima partecipazione al voto, ma anche la prevalenza dei si all'accordo con una percentuale dell'80%, è stato firmato oggi l'accordo tra le parti che mette in sicurezza il sito di Napoli e salvaguarda i livelli occupazionali, nell'ambito del perimetro definito e sottoscritto dalle parti nell'accordo di dicembre 2016", annuncia in una nota il viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova che questa mattina ha presieduto il tavolo - alla presenza del Ministero del Lavoro, della Regione Campania e del Comune di Napoli - per la firma dell'accordo tra Almaviva e rappresentanze sindacali territoriali e Rsu di Napoli.



"Il sito di Napoli proseguirà le attività e sarà rilanciato, garantendo così un futuro ai suoi 845 lavoratori e lavoratrici. - si specifica - Desidero sottolineare il rigore, il senso di responsabilità e la buona volontà che tutti, ciascuno per la sua parte, hanno messo affinché si potesse giungere all'accordo, arrivato dopo un serrato susseguirsi di incontri e confronti: in primis i lavoratori, che già con il loro coraggio e la loro espressione di voto nel referendum del 23 febbraio hanno consentito che il percorso, comunque non semplice, per giungere all'accordo fosse più chiaro e agevole".



"Il Ministero, comunque, continuerà a seguire i passi successivi e a monitorare l'andamento dell'accordo, affinché ci sia la piena applicazione delle misure concordate", assicura Bellanova.