Alitalia: terza in Europa per puntualità, decima nel mondo

Alitalia pubblica i dati di FlightStats.

"Nei primi sei mesi del 2017 Alitalia è stata la terza compagnia più puntuale d'Europa e la decima compagnia più puntuale nel mondo. È quanto emerge dai report pubblicati da FlightStats (flightstats.com) - viene reso noto della compagnia di bandiera -, nota società americana indipendente specializzata nella rilevazione sulle performance operative nel trasporto aereo. Da gennaio a giugno, l' 84% dei voli Alitalia è atterrato puntuale secondo la speciale classifica redatta dal sito. Flighstats segue la metodologia di rilevazione 'A14' ovvero con una tolleranza in arrivo di 14 minuti rispetto all'orario di atterraggio previsto."

Alitalia precisa: "La principale Compagnia italiana si colloca così al terzo posto in Europa - dietro Iberia e Austrian Airlines - con performance operative, secondo la rilevazione, migliori delle tre major europee - British Airways (82%), Lufthansa (80%) e Air France (78%) - e della low cost EasyJet (78%)."



"A livello mondiale, Alitalia è decima davanti ai tre principali player statunitensi: Delta Air Lines (82%), American Airlines e United Airlines (80%). Un dato in sensibile miglioramento per Alitalia rispetto ai due anni passati, dove le performance della compagnia si erano attestate all'83% nel 2016 e 76% nel 2015 (quest'ultimo dato condizionato dall'incendio all'aeroporto di Fiumicino del 7 maggio). Poiché nel primo semestre 2017 Alitalia ha effettuato oltre 93 mila voli, il miglioramento di un punto percentuale rispetto allo scorso anno equivale all'arrivo puntuale di quasi mille voli in più rispetto al primo semestre 2016" fa sapere in conclusione il gruppo.