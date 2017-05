Alitalia: sarà Rothschild l'advisor finanziario

I Commissari straordinari di Alitalia hanno scelto Rothschild come advisor finanziario.

I Commissari straordinari di Alitalia Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari annunciano di aver nominato Rothschild come advisor finanziario (consulente per operazioni di finanza straordinaria). Esclusi Merrill Lynch, Mediobanca, Citigroup e Lazard, che avevano partecipato al beauty contest. Rimane fissata al 5 giugno la data ultima per le manifestazioni di interesse ad Alitalia da parte di singole imprese o cordate, e tra settembre e ottobre si capirà se ci sono offerte vincolanti.