Alitalia: passo indietro su Reggio Calabria, voli garantiti dal 30 marzo

Alitalia informa che, a seguito degli impegni assunti dal governo, garantirà i collegamenti da Roma e Milano Linate per Reggio Calabria, a partire dal 30 marzo.

"A seguito dell'impegno assunto dal governo e dalle istituzioni locali ad adottare soluzioni che rendano sostenibili le rotte, Alitalia ha deciso di garantire - a partire dal 30 marzo - i collegamenti da Roma e Milano Linate per Reggio Calabria" comunica la compagnia di bandiera.



"Inizialmente con un volo giornaliero da e per entrambe le città nel mese di aprile. Alitalia è disponibile - si prosegue infine dal gruppo -, già dalla prossima settimana, a partecipare al tavolo di lavoro con i soggetti istituzionali coinvolti, affinché si possa procedere all'adozione delle misure proposte nel più breve tempo possibile. La Compagnia italiana, infine, accoglie con favore la disponibilità del Prefetto ad aprire un tavolo per la gestione delle problematiche relative al personale in servizio nelle attività di handling presso l'aeroporto di Reggio Calabria."