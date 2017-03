Alitalia: oltre 2mila esuberi per personale di terra e taglio stipendi

Sindacati sul piede di guerra dopo aver appurato che il piano industriale di Alitalia prevede 2.037 esuberi per il personale di terra ed il taglio degli stipendi per il personale navigante (piloti ed assistenti di volo). Proclamato lo sciopero per lunedì 20 marzo 2017. Alitalia costretta a cancellare il 40% dei voli.

Due giorni fa il Consiglio di Amministrazione di Alitalia ha approvato il piano di rilancio della compagnia aerea che "prevede una serie di misure radicali che coinvolgeranno l'intero business", come annunciato in una nota.



Dopo il vertice tra management e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, i sindacati hanno però scoperto che tra queste "misure radicali" ci sono anche 2.037 esuberi per il personale di terra di Alitalia.



Per quanto riguarda il personale navigante ad agosto scade inoltre la solidarietà per 400 dipendenti, ed attualmente non è chiara la loro sorte lavorativa. Alitalia avrebbe inoltre chiesto il 51% di riduzione degli organici degli uffici. Inoltre, Alitalia prevede di tagliare del 32% lo stipendio degli assistenti di volo e del 28% e del 22% quello dei piloti rispettivamente a medio raggio e lungo raggio.



A fronte di questi tagli, Alitalia informa però che ci saranno anche "fino a 500 assunzioni" di personale navigante fra piloti e assistenti di volo a partire dal 2019, con l'ingresso in flotta di 8 nuovi aerei di lungo raggio fra il 2017 e il 2021.



L'obiettivo di Alitalia è di ridurre i costi, entro il 2019, per 1 miliardo di euro, per ottenere un aumento dei ricavi pari al 30%, dagli attuali 2,9 miliardi a 3,7 miliardi entro la fine del 2019.



"Le misure radicali sono necessarie a garantire la sostenibilità di lungo termine di Alitalia. Un risultato che potremo conseguire solo se avremo la giusta dimensione, la giusta organizzazione, la giusta produttività e la giusta struttura di costi", chiarisce l'Amministratore delegato di Alitalia, Cramer Ball.



Ed infatti, la compagnia aerea ha immediatamente precisato che "il finanziamento del piano da parte degli azionisti è subordinato all'accordo con i sindacati sul nuovo Contratto Collettivo di Lavoro e sulle misure relative al personale previste nel piano di rilancio".



Accordo che per il momento non sembra esserci neanche all'orizzonte. Dopo aver compreso la dimensione dei tagli, i sindacati hanno infatti proclamato lo sciopero dei controllori di volo per lunedì 20 marzo, dalle 13 alle 17. La CUB Trasporti (e per gli aeroporti di Milano anche il sindacato USB), ha confermato invece uno sciopero generale del comparto aereo.



Alitalia è stata quindi costretta ad annunciare che verrà cancellato il 40% dei voli programmati per il 20 marzo, sia nazionali che internazionali. Se la compagnia aerea non tornerà sui suoi passi, mercoledì 5 aprile ci sarà poi un nuovo sciopero aerei, questa volta unitario.