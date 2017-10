Alitalia nelle mani di Cerberus: il fondo speculativo USA tratta coi Commissari

Cerberus Capital Management, fondo speculativo USA, ha presentato direttamente ai Commissari una proposta di acquisto per Alitalia, dopo la chiusura dell'asta ufficiale.

Il fondo speculativo statunitense Cerberus Capital Management, pur non avendo presentato alcuna offerta all'interno del bando di gara, sembra che abbia manifestato ad Alitalia l'interesse di acquistare l'intera compagnia. A riferirlo il Financial Times, il quale spiega che Cerberus ha presentato negli ultimi giorni la sua proposta ai Commissari dopo essere rimasto fuori dall'asta ufficiale a causa dei "termini troppo restrittivi".

Cerberus sta tentando l'accordo dopo aver scoperto che, una volta aperte le buste, le aziende interessate ad Alitalia, come Lufthansa e EasyJet, prevedevano l'acquisto solo di parti della compagnia aerea italiana.

Secondo il Ft, Cerberus sarebbe disposto a investire fra 100 e 400 milioni di euro per il controllo e la ristrutturazione di Alitalia, con un piano che prevede anche il mantenimento di una quota pubblica nell'azionariato della compagnia mentre una forma di "condivisione degli utili" sarebbe sottoposta ai sindacati.

La proposta sembra far gola, ma proprio per questo Dante Alighieri insegna che con l'arrivo di Cerberus potrebbe esistere il rischio che Alitalia sprofondi definitivamente nell'Inferno dei fondi speculativi.