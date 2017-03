Alitalia: licenzia oltre 2mila lavoratori. Doloroso ma necessario, dice Ball

L'Ad di Alitalia Cramer Ball dichiara che i tagli sullo stipendio e gli oltre 2mila licenziamenti sono "dolorisi ma necessari".

"L'amministratore delegato di Alitalia, Cramer Ball, ha presentato ai sindacati e al personale della Compagnia i dettagli del piano industriale 2017-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione mercoledì 15 marzo. Il piano individua una serie di misure per aumentare i ricavi e ridurre i costi, con l'obiettivo di tornare all'utile entro la fine del 2019" si riporta in una nota dalla compagnia di bandiera.



"Alitalia ridurrà i costi di 1 miliardo di euro entro il 2019 e la maggior parte del risparmio - due terzi - verrà da costi non legati a quello del lavoro mentre un terzo sarà legato al lavoro e alla produttività" prosegue il gruppo.



"Solo con il ritorno alla profittabilità nel 2019, Alitalia potrà riprendere a crescere anche grazie all'ingresso in flotta di sei nuovi aeromobili di lungo raggio tra il 2019 e il 2021. Aerei che si aggiungeranno ai due già previsti nel 2017 e nel 2018" si continua.



"La Compagnia prevede inoltre di potenziare il lungo raggio con l'apertura di 10 nuove rotte tra il 2019 e il 2021 e di assumere fino a 500 nuove persone fra piloti ed assistenti di volo dal 2019" viene osservato.



"Il piano industriale contiene misure importanti relative al costo del lavoro, quali una riduzione del personale e l'accordo su un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, necessarie per rendere la struttura dei costi di Alitalia più competitiva" si osserva.



"Il piano prevede una riduzione dell'organico che riguarderà fino a 2.000 posti di lavoro, relativi a contratti a tempo indeterminato e determinato, ovvero una riduzione del 50% del personale degli uffici e del 20% per il personale operativo (non di volo). La compagnia aerea impiega attualmente 12.500 persone in Italia e all'estero" si precisa.



«Le misure relative al personale sono dolorose, ma necessarie, insieme alla riduzione di altri costi operativi, per stabilizzare la situazione finanziaria della Compagnia e a garantirne la sostenibilità di lungo termine. Questi cambiamenti sono essenziali se vogliamo competere in modo efficiente in un mercato del trasporto aereo europeo che è caratterizzato da una spietata concorrenza. Insieme ai sindacati e con il sostegno del governo italiano, lavoreremo, come è giusto e doveroso che sia, per cercare il modo per ridurre il più possibile l'impatto sociale del piano sul personale coinvolto», ha dichiarato Cramer Ball.