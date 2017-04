Alitalia: lavoratori dicono NO. USB: no commissariamento ma nazionalizzazione

Il lavoratori di Alitalia hanno detto NO al fatto di dover (ancora) pagare di tasca loro gli errori aziendali della compagnia aerea. Il rischio è il commissariamento di Alitalia, ma il sindacato USB (che non ha siglato il pre accordo) ricorda: "C'è una alteernativa, è la nazionalizzazione".

Nonostante il premier Paolo Gentiloni avesse provato a condizionate il voto affermando, ad urne aperte, che "senza l'intesa sul nuovo piano industriale Alitalia non potrà sopravvivere", i lavoratori hanno detto No al fatto di dover (ancora) pagare di tasca loro gli errori aziendali della compagnia aerea.



Il 67% dei dipendenti di Alitalia ha infatti votato No all'accordo siglato da CGIL, CISL, UIL, Anpac e Anpav che predeveva oltre 2.000 esuberi e tagli fino al 30% degli stipendi per i fortunati che rimanevano nella compagnia.



Dopo i risultati, i ministri dello Sviluppo Carlo Calenda, dei Trasporti Graziano Delrio e del Lavoro Giuliano Poletti hanno espresso "rammarico e sconcerto per l'esito del referendum Alitalia che mette a rischio il piano di ricapitalizzazione della compagnia".



Il sindacato USB, che non aveva firmato il pre accordo, ribadisce invece "il giusto e sacrosanto No dei lavoratori dopo decenni di crisi e di tagli all'occupazione deve portare alla riapertura immediata della trattativa".



Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia ha deciso di radunarsi oggi 25 aprile, e ciò dovrebbe portare al commissariamento dell'azienda. Se non si presentassero acquirenti o nuovi finanziatori, al commissario che verrà nominato dal ministro dello Svilippo economico non resterebbe che dichiarare il fallimento di Alitalia. Il curatore fallimentare inizierebbe quindi la procedura liquidatoria della compagnia, con 2 anni di cassa integrazione, Naspi e quindi disoccupazione per i lavoratori e la contestuale cessione degli asset di Alitalia.



In attesa della decisione dei soci di Alitalia, che per avviare il commissariamento devono dimettersi, il governo ha già assicurato che l'obiettivo "sarà quello di ridurre al minimo i costi per i cittadini italiani e per i viaggiatori". L'Unione Sindacale di Base osserva però che "l'alternativa al commissariamento minacciato dal governo e dall'azienda esiste ed è rappresentata dall'intervento diretto dello Stato, sino alla nazionalizzazione di Alitalia, a prescindere da ciò che afferma ideologicamente il ministro Delrio".