Alitalia "in vendita": bando entro 17 maggio. Entro luglio piano industriale

I commissari di Alitalia confermano che entro il 17 maggio ci sarà la pubblicazione del bando per le manifestazioni di interesse.

I commissari di Alitalia confermano che entro il 17 maggio ci sarà la pubblicazione del bando per le manifestazioni di interesse.



"Non stiamo ancora parlando con nessuno" assicura Luigi Gubitosi in merito ai possibili interessanti all'acquisizione di Alitalia, mentre Enrico Laghi precisa: "Vorremmo velocemente raccogliere le manifestazioni di interesse, che saranno ad ampio spettro con tempi stretti, per aprire la data room orientativamente a metà giugno".



Entro luglio, infatti, dovrebbe essere presentato un nuovo piano industriale. "L'obiettivo è ricevere offerte vincolanti a ottobre" chiariscono i commissari, che annunciano di voler ingaggiare un advisor: "Stiamo invitando alcuni advisor ad un beauty contest per le opzioni strategiche".