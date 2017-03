Alitalia: in prima analisi Cda approva piano di rilancio

Riunito il CdA di Alitalia per approvare il piano industriale.

"Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia si è riunito (ieri, ndr) a Milano. Il Cda ha fatto una prima, approfondita analisi del piano di rilancio della Compagnia preparato dall'Amministratore delegato, Cramer Ball, e verificato dall'advisor indipendente Roland Berger" viene segnalato in una nota della compagnia di bandiera.



Alitalia continua in conclusione: "Il Cda ha giudicato il piano serio e realistico. Il Cda si è detto in linea con gli obiettivi del piano stesso, aprendo la strada a una finale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione atteso per la prossima settimana."