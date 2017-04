Alitalia: impossibile ricapitalizzazione. No modifiche per voli "al momento"

Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia, al termine della riunione, riferisce che con il NO al referendum è "impossibile procedere alla ricapitalizzazione". Si va quindi verso il commissariamento. Alitalia assicura che "al momento" i voli non subiranno modifiche.

Alitalia sempre più verso il commissariamento. Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia, convocato oggi, riferisce infatti di aver "preso atto con rammarico della decisione dei propri dipendenti di non approvare il verbale di confronto firmato il 14 aprile tra l'azienda e le rappresentanze sindacali".



"L'approvazione del verbale - ricorda quindi il CdA - avrebbe sbloccato un aumento di capitale da 2 miliardi, compresi oltre 900 milioni di nuova finanza, che sarebbero stati utilizzati per il rilancio della compagnia".



"Data l'impossibilità di procedere alla ricapitalizzazione, il Consiglio ha deciso di avviare le procedure previste dalla legge e ha convocato un'assemblea dei soci per il 27 aprile al fine di deliberare sulle stesse" informa quindi Alitalia, assicurando che "al momento" il programma e l'operatività dei voli "non subiranno modifiche".