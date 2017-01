Alitalia e Royal Jordanian siglano accordo di codeshare: più voli verso Medio Oriente

"Alitalia e la compagnia della Giordania Royal Jordanian hanno siglato un accordo di codeshare per offrire ai rispettivi passeggeri un maggior numero di collegamenti fra l'Italia e la Giordania, e oltre. Attivo da oggi per viaggiare dal prossimo 6 febbraio, l'accordo consente ad Alitalia di estendere la propria offerta di collegamenti con il Medio Oriente" si fa sapere in un comunicato dalla compagnia di bandiera.



Alitalia osserva: "La Compagnia italiana applica il proprio codice 'AZ' ai cinque voli settimanali Roma-Amman effettuati da Royal Jordanian e anche ai voli che la compagnia giordana effettua tra Amman e Aqaba e tra Amman e Larnaca, a Cipro (su quest'ultima rotta il codeshare sarà attivo dal 2 febbraio per viaggiare dal 6 febbraio)."



"Royal Jordanian rafforza la propria offerta in Italia applicando il codice 'RJ' al volo giornaliero Amman-Roma di Alitalia, in vigore dal prossimo 26 marzo, e ai collegamenti Alitalia fra Roma e 16 destinazioni in Italia: Ancona, Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Torino, Trieste, Verona e Venezia" prosegue il gruppo.



Si specifica in conclusione: "L'accordo di codeshare renderà più facili i viaggi tra Italia e Giordania per turismo, affari o motivi di studio, grazie ai 12 collegamenti settimanali offerti da entrambe le Compagnie fra le Capitali di Italia e Giordania. Inoltre, i viaggiatori in partenza da questi due Paesi potranno anche raggiungere nuove attrattive destinazioni con un unico biglietto aereo, come ad esempio Aqaba per i viaggiatori di Alitalia o Firenze, Venezia, Napoli e Torino per chi vola con Royal Jordanian. In aggiunta, i soci MilleMiglia hanno l'opportunità di guadagnare miglia viaggiando sui voli in codeshare operati da Royal Jordanian; opportunità che vale anche per i soci Royal Plus di Royal Jordanian che possono guadagnare miglia viaggiando sui voli in codeshare operati da Alitalia."