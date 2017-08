Alitalia: dal 5 agosto voli diretti da Bologna, Venezia e Verona per Ibiza

Alitalia informa di aver raddoppiato l'offerta di voli per le Isole Baleari.

"Alitalia raddoppia l'offerta di voli per le Isole Baleari, una delle mete più gettonate dai turisti italiani durante il periodo estivo. Dal 5 agosto la Compagnia italiana lancerà nuovi collegamenti diretti da Bologna, Venezia e Verona per Ibiza, servizi che si aggiungeranno ai voli già operativi da Roma e Milano" si spiega in un comunicato dalla compagnia di bandiera.

Il gruppo diffonde: "I tre nuovi collegamenti per Ibiza saranno operativi fino al 3 settembre. Con i voli da Fiumicino e da Linate per Palma di Maiorca e Minorca, Alitalia offrirà nella stagione estiva complessivamente fino a 62 collegamenti andata e ritorno settimanali, il doppio rispetto al 2016, fra cinque aeroporti italiani e le isole Baleari."

"Oltre ai voli con le Isole Baleari, Alitalia offre anche servizi per Madrid, Barcellona e Malaga" viene esposto in ultimo.