Alitalia: da 29 marzo tutti i check-in trasferiti al Terminal 1 di Fiumicino

Alitalia informa che dal 29 marzo tutte le operazioni di accettazione dei passeggeri in partenza da Roma Fiumicino saranno trasferite al Terminal 1.

"Dal 29 marzo Alitalia trasferirà tutte le operazioni di accettazione dei passeggeri in partenza da Roma Fiumicino al Terminal 1 dello scalo romano, comprese quelle per i voli intercontinentali che fino ad ora venivano effettuate al Terminal 3. Le attività di check-in della Compagnia per tutte le destinazioni, sia nazionali che internazionali, saranno così concentrate in un unico terminal" si comunica dalla compagnia di bandiera.



"Al T1 sarà disponibile una nuova 'Area Check-in Premium' dedicata ai passeggeri Alitalia di business class - prosegue il gruppo -, ai soci dei club Freccia Alata e Ulisse e a quelli delle corrispondenti categorie SkyTeam ed Etihad Airways Partner. L'area offrirà un check-in dedicato, con nuovi varchi prioritari per i controlli di sicurezza che garantiranno un accesso rapido alla zona degli imbarchi."



Alitalia rivela: "Sempre nel T1 è disponibile un'area di accettazione automatizzata (denominata 'E-services') con nuovi chioschi self check-in e postazioni 'Self Bag Drop Off', dove i passeggeri potranno consegnare il bagaglio da stiva ed effettuare il check-in in completa autonomia e con tempi ridotti."



"Saranno inoltre disponibili banchi dedicati dove i viaggiatori potranno ricevere assistenza e informazioni. In previsione del maggiore afflusso di viaggiatori al T1, sono state ampliate le aree dei controlli di sicurezza, con l'obiettivo di rendere più veloce il passaggio nelle aree di imbarco e migliorare il servizio ai passeggeri. I possessori di carta Freccia Alata in partenza con un volo nazionale, potranno continuare a usufruire dell'accoglienza della 'Alitalia Lounge' per effettuare le operazioni di check-in. Molti partner Alitalia, tra cui Delta Airlines ed Etihad Airways, hanno già trasferito le operazioni di check-in al T1" viene segnalato infine.