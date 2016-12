Alitalia: c'è accordo con banche per seconda fase piano industriale

All'alba di oggi il Cda di Alitalia ha raggiunto l'intesa sul finanziamento della seconda fase del piano industriale. Trovato quindi l'accordo con le banche creditrici, principalmente Intesa San Paolo e Unicredit. Le banche dovrebbero convertire in equity (cioè in azioni) parte dei propri crediti maturati con la compagnia aerea, controlata al 49% da Etihad. L'accordo eviterebbe il default di Alitalia.

Alitalia ha convocato per le 14.30 di oggi 22 dicembre i rappresentanti dei sindacati di settore per aggiornarli sull'attuale situazione industriale.