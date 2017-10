Alitalia annuncia nuova edizione MilleMiglia, dal 1 gennaio 2018

Alitalia annuncia l'avvio del nuovo programma di fidelizzazione MilleMiglia.

"Partirà il primo gennaio 2018 la nuova edizione del Programma MilleMiglia, il programma di fidelizzazione di Alitalia che oggi conta oltre 5 milioni di iscritti. - fa sapere in una nota la compagnia di bandiera - L'attuale edizione, cominciata il 1 gennaio 2013, terminerà il 31 dicembre 2017, in ottemperanza alla legislazione italiana che stabilisce una durata massima di 5 anni per le operazioni a premio."



Dal gruppo viene riferito dunque: "Per agevolare i soci nell'utilizzo delle miglia accumulate fino al 31 dicembre 2017, Alitalia ha deciso di estendere dal 31 gennaio al 31 marzo 2018 il periodo entro il quale spenderle. Due mesi in più per richiedere biglietti premio - validi per volare entro il 31 marzo 2019 - verso oltre mille destinazioni. Le miglia potranno essere spese per biglietti premio su tutti i voli Alitalia - anche con l'innovativa modalità Cash&Miles, che permette di scontare fino all'intero valore del biglietto - e sui collegamenti effettuati dai partner aerei della Compagnia italiana. Le miglia accumulate potranno anche essere usate per ottenere upgrade della classe di viaggio, per estendere la franchigia bagaglio, per accedere alle lounge Casa Alitalia o per altri servizi che rendano il viaggio ancora più confortevole. In questo periodo, inoltre, una maggiore disponibilità dei posti premio faciliterà l'utilizzo delle miglia."



"Il nuovo Programma MilleMiglia, infine, includerà tante nuove opportunità per guadagnare e spendere miglia e una speciale iniziativa per i clienti più fedeli: basterà acquistare e volare almeno 4 tratte tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2018 per portare alla nuova edizione fino al 100% del saldo miglia residuo al 1 aprile 2018" prosegue Alitalia.