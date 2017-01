Alitalia: da Governo serve soluzione anche per AMS, chiede Rampelli (FdI)

"La vertenza AMS (Alitalia Maintenance Systems) sembra non trovare mai fine. Nel settembre 2015 questa società è stata fatta fallire, mentre i motori prendevano il volo per l'israeliana Bedek. A seguito di apposito bando di gara è stata poi venduta a una società statunitense. Sembrava che le attività potessero riprendere anche se sotto una diversa etichetta. - ricorda in una nota Fabio Rampelli - In realtà: a oltre 6 mesi dall'acquisto, questa società non ha rimesso in moto l'officina, ma l'ha anzi soltanto depauperata di materiali e attrezzature che sono state portate negli USA, mettendo sempre più in forse la ripresa del lavoro".



Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che ha già presentato diverse interrogazioni al governo, denuncia ancora come sia "scandaloso come una struttura di assoluta eccellenza sia stata sacrificata in questo modo. - aggiungendo - Nonostante i ripetuti inviti al Governo, nessuno né Matteo Renzi né Paolo Gentiloni sono riusciti a fermare questo ennesimo assassinio di una delle nostre migliori specializzazioni impedendo il processo di deindustrializzazione del nostro Paese. Settori importanti, strategici e delicati dal punto di vista della sicurezza vengono svenduti e smembrati, con le relative attività che finiscono ad aziende estere".



"In questo caso - ha puntualizzato Rampelli - non c'è stato alcun risparmio per la compagnia di bandiera visti i risultati e, anzi, spreco di conoscenze, formazione e know how acquisiti nel corso di lunghi decenni, deprofessionalizzazione, e quel che è peggio, 240 lavoratori senza più un impiego, e con gli ammortizzatori sociali ormai in scadenza".



"Nell'ambito degli impegni del governo sul fronte Alitalia, dev'essere valutata l'internalizzazione di questo importante settore evitando di continuare a spedire motori all'estero e affidando il lavoro, invece, a tecnici italiani" chiede quindi Rampelli, concludendo: "L'esecutivo assegni il giusto peso alla questione AMS, data la sua non rilevante entità, trovando un partner più affidabile, di diversa caratura industriale e più all'altezza della situazione rispetto a chi oggi evita anche il confronto con le istituzioni e con le parti sociali, per poter finalmente riavviare l'attività di manutenzione sull'aeroporto di Fiumicino, e tornare a dare un lavoro a 240 tecnici qualificati".