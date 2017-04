Alice Paba: "Te lo leggo negli occhi" è il nuovo singolo, in radio

Alice Paba è in radio con nuovo singolo 'Te lo leggo negli occhi', tratto dall'album 'Se fossi un angelo' con cui ha debuttato.

E' in radio dal 14 aprile il nuovo singolo di Alice Paba 'Te lo leggo negli occhi'. Il brano è tratto dall'album 'Se fossi un angelo', con cui Alice Paba, 19 anni, vincitrice dell'ultima edizione di The Voice, ha debuttato.



Alice Paba ha poi partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Nesli, con il brano 'Do retta a te', brano scritto da Nesli e contenuto nei nuovi album di entrambi gli artisti. La cantante oltre ad essere interprete e anche autrice di alcuni testi del disco 'Se fossi un angelo', con le canzoni 'Aspetto ancora un po'', 'Non voglio cadere più' e 'La verità'.



Alice Paba descrive il nuovo singolo 'Te lo leggo negli occhi' come un brano "spontaneo ed energico che mi regala diverse sfumature di emozioni rinchiuse in una cornice un po' malinconica".