Alex Britti canta ancora "In nome dell'amore", album volume 2

Uscirà venerdì 5 maggio "In nome dell'amore - Volume 2", il nuovo album di Alex Britti, che segna il nuovo percorso umano e musicale del chitarrista.

Uscirà venerdì 5 maggio "In nome dell'amore - Volume 2", il nuovo album di Alex Britti, nei negozi e nei digital store.



Come spiegato in una nota, "In nome dell'amore - Volume 2" segna il nuovo percorso umano e musicale di Alex Britti. Un disco importante, dove il cantautore romano si mette in gioco evidenziando la continua ricerca musicale, mentre l'amore è il sentimento protagonista.



"Un viaggio onirico! C'è me stesso e quel me stesso che potrei diventare" dice Alex Britti pensando al brano "Senza guardare indietro", mentre descrive "... e basta" come "una canzone d'amore molto ironica! L'amore è anche essere amici, giocare con la tua compagna o il tuo compagno, divertirsi insieme con la giusta complicità".



Nell'album presente anche una canzone "Speciale", dedicato alle persone con cui c'è una particolare alchimia, ed un brano riflessivo come "Tanti anni fa". Non mancherà la classica canzone d'amore racchiusa in "Stringimi forte amore" ma anche un inno al "rock 'n' roll alla Chuck Berry" nel brano "Libero".



Infine Alex Britti abbraccia la sua chitarra classica e strizza un occhio al jazz con la canzone "In nome dell'amore - versione acustica".