Vitalizi: legge Richetti dalla parte del popolo contro i populisti, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD sull'abolizione dei vitalizi per i parlamentari.

"Dobbiamo approvare il prima possibile la legge Richetti sui vitalizi: l'auspicio è che sia calendarizzata in tempi brevi e che passi dal vaglio del Senato così come è uscita dalla Camera" commenta in una nota Alessia Morani, vicepresidente dei deputati del PD.



"La nostra legge segna la differenza esatta che esiste tra popolo e populismo: noi abbiamo portato avanti un percorso serio sull'abolizione dei privilegi per la politica, al di fuori di ogni demagogia. I cinquestelle agitano la bandiera dell'onestà e della trasparenza mentre sono travolti da indagini e scandali e i risultati portati a casa? Zero" informa in ultimo la deputata del Partito Democratico.