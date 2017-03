Violenza sulle donne: perché Italia non usa braccialetti antistalker?, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD riflette sulla violenza contro le donne.

"La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per non aver evitato l'ennesima tragedia famigliare che poteva essere fermata. C'erano state denunce per oltre un anno - espone in un comunicato Alessia Morani, deputata del Partito Democratico -, ma nessuno interviene fino all'episodio finale: l'uomo, ubriaco, si scaglia contro la donna e uccide il figlio accorso per difenderla".



"Ora, però, pongo una domanda alla nostra magistratura: al Ministero dell'Interno sono a disposizione da oltre un anno una ventina di cosiddetti braccialetti antistalker, l'unico strumento che sin qui, nei Paesi dove è utilizzato, ha azzerato i femminicidi. Perché in Italia non li usiamo? - chiede l'esponente dem - Perché dobbiamo permettere che avvengano ancora omicidi quando possiamo evitarli?".



"Di venti braccialetti antistalker a disposizione dei magistrati uno solo è stato adottato in sperimentazione a una coppia di Murano, per essere poi ritirato, contro la volontà della donna, perché il giudice ha deciso che 'lo strumento era troppo invasivo'. - chiarisce - È una cosa che grida vendetta, e non basta sciacquarsi la coscienza sulla retorica dell'8 marzo. Sono stanca di scarpette rosse e della macabra contabilità sulle morte ammazzate ogni anno."