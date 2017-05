Vaccini: con M5S e Grillo in pericolo turismo e salute bambini, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD contro Beppe Grillo sul tema vaccini.

"Beppe Grillo ha reagito in modo tanto piccato non solo perché il New York Times ha smontato il penoso tentativo di inversione a U dei 5 Stelle dopo anni di campagne anti-vaccini. Il motivo principale è che l'autorevolissima testata americana ha messo il dito nella piaga ed evidenziato che la campagna grillina sui vaccini non è un episodio ma il tassello di metodo sistematico di disinformazione" dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico Alessia Morani.



"Per stabilire chi, tra il blog di Grillo e il New York Times, pubblichi fake news, basta una breve ricerca sul web. - aggiunge - Ci si imbatte in post che mettono in relazioni i vaccini e l'autismo, titoli come 'Di vaccini si può morire', proposte di legge parlamentari o regionali (Lombardia, Lazio, Emilia Romagna) contro le vaccinazioni obbligatorie e anche video in cui lo stesso Grillo spara a zero contro i vaccini".



"La reazione di Grillo, che di fronte a prove tanto schiaccianti parla di fake news, esemplifica alla perfezione come funzioni uno dei cardini della comunicazione pentastellata: la menzogna elevata a strumento sistematico. - sostiene l'esponente dem - In fondo si tratta di un metodo già sperimentato da Trump o dalla Le Pen. Il problema è che il cinismo di Grillo ha un costo altissimo: per l'economia, dal momento che le bufale grilline sui vaccini potrebbero far diminuire l'afflusso di turisti in Italia, e soprattutto per la salute dei bambini, che sono i primi a pagare per le campagne No Vac. Ma per Grillo qualche voto in più conta evidentemente di più che la salute dei più piccoli".