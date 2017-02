Tassisti: Raggi al fianco della protesta di turno come Alemanno, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD contro il sindaco di Roma Virginia Raggi.

"La sindaca di Roma Raggi, invece di occuparsi della città e di tutte le questioni che concernono la mala amministrazione capitolina, si comporta come il predecessore Alemanno, schierandosi al fianco della protesta di turno", dichiara in una nota Alessia Morani, vicepresidente dei deputati del Partito Democratico, commentando le dichiarazioni della prima cittadina, in piazza al fianco con i tassisti in sciopero per il sesto giorno consecutivo.



"Dopo l'arresto di Marra, capo del personale del Comune e suo braccio destro, dopo la vicenda delle polizze a sua insaputa, dopo le lotte intestine che hanno visto protagonisti Luigi Di Maio e Roberta Lombardi, e dopo il pasticcio sullo stadio della Roma e il commissariamento di Beppe Grillo e Casaleggio, la sindaca - prosegue l'esponente dem - cerca di cavalcare la protesta dei tassisti per distrarre l'attenzione da tutte le vicende che la vedono coinvolta".



"Come sempre, Virginia Raggi dimostra di non essere il sindaco di tutti, occupata come è ogni giorno ad accontentare gruppi di pressione, come ci ha raccontato l'ex assessore Muraro, infischiandosene dei suoi cittadini e dell'economia della città. - conclude la parlamentare - La Capitale ha bisogno di soluzioni e non di inutili diversivi volti a mascherare l'incapacità e gli intrighi dell'amministrazione a 5 Stelle.”