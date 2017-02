Polizzagate: Grillo e Raggi spieghino questa oscura vicenda, dice Morani (PD)

"Quelle di Beppe Grillo e Virginia Raggi sono parole offensive e volgari per Roma e per l'Italia. Invece della battuta 'polizze per tutti' spieghino ai cittadini cosa c'è dietro questa oscura vicenda - afferma in un comunicato Alessia Morani, deputata del Partito Democratico -, ultima perla del filo nero di trame, intrighi e ricatti in cui è sprofondato il M5S. Un tunnel che purtroppo sta impedendo alla città di avere un governo in grado di affrontare le emergenze."