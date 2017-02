Pensioni parlamentari: M5S vuole solo fare melina, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD sulla delibera M5S sulle pensioni dei parlamentari.

"Che le pensioni dei parlamentari debbano essere equiparate a quelle di tutti gli altri lavoratori lo diciamo da tempo e laddove governiamo lo abbiamo anche messo in pratica: i 5 Stelle pensano di fare copia e incolla della proposta di legge Richetti, che parte da una buona pratica attuata dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. Noi però andiamo oltre e, siccome vogliamo davvero fare chiarezza sul regime previdenziale non solo dei deputati e dei senatori, ma anche dei consiglieri regionali, che invece ai grillini non interessano, chiediamo a tutti i parlamentari di convergere sulla proposta del PD", chiede attraverso una nota Alessia Morani, deputata del Partito Democratico.



"Non si tratta di demagogia. - precisa - Non è quello che ci interessa e senza dubbio limitare il provvedimento a un passaggio in ufficio di presidenza significherebbe fermarsi a uno slogan senza entrare nel merito della questione. Noi vogliamo di più: vogliamo rivedere le pensioni sia dei parlamentari che dei consiglieri regionali, e occuparci anche del pregresso, per fare questo occorre una legge con una discussione seria in aula".



"Tutto il resto sono chiacchiere: - chiarisce la parlamentare - ci devono spiegare come può una semplice delibera dell'ufficio di presidenza normare le pensioni senza coinvolgere l'Inps. Spostare i contributi dei parlamentari e porli in carico all'Istituto nazionale di previdenza si può fare ma ci vuole una legge e una legge seria c'è: partiamo da quella e vediamo chi ci sta".



"Ho come l'impressione che i 5 Stelle sulle pensioni facciano melina: oltre un terzo di loro prima di approdare in Parlamento era senza occupazione e vive adesso di politica. È del tutto evidente che vogliono portare avanti questo tentativo impraticabile dell'ufficio di presidenza solo per mettere una bandierina, mentre l'unica via concreta per riformare le pensioni dei politici è la nostra legge" evidenzia infine l'esponente dem.