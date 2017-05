Palermo: banda palermitana M5S ci va giù di dossieraggio, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD commenta l'audio postato su Youtube dove alcuni pentastellati parlano del candidato sindaco Ugo Forello e dell'associazione antiracket Addiopizzo.

"La banda palermitana dei 5 Stelle colpisce ancora e questa volta invece delle firme ci vanno giù di dossieraggio: i protagonisti sono sempre loro Nuti, Mannino e Di Vita che nonostante il procedimento penale a loro carico, ci riprovano" denuncia in una nota la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera, Alessia Morani.



"La storia è questa: riassume - per buttare un po' di fango addosso al loro candidato sindaco Ugo Forello, non gradito al capobastone indagato Nuti, pare abbiano messo in giro voci - e un audio inquietante - dove diffamano non solo il loro collega ma soprattutto l'associazione antiracket Addiopizzo".



"Ora, che per regolare i loro conti interni siano capaci di tutto, questo lo sappiamo e ne continueremo a denunciare il metodo - aggiunge la deputata dem - ma che per i loro sporchi traffici debbano infamare una delle realtà che più si sono battute contro la mafia fa davvero schifo".



"L'unica nota positiva è che nel M5S pare essere tornato di moda lo streaming. Sentite qui che bella comunità politica sono i pentastellati" prosegue Alessia Morani pubblicando il link Youtube della registrazione (ma il M5S ha diffidato chiunque a diffondere) e conclude: "Il dossieraggio piace proprio ai grillini, ricordiamo la vicenda Raggi-De Vito".