OSCE per elezioni Sicilia: Cancelleri non sa di cosa parla, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD replica a Giancarlo Cancelleri.

"Giancarlo Cancelleri, come spesso gli capita, non sa di cosa parla a proposito dell'OSCE. Nel 2006 venne invitata in Italia una missione di un gruppo di 9 esperti che si occuparono di monitorare le principali emittenti televisive pubbliche e private in occasione delle elezioni politiche. Una risposta all'enorme conflitto di interessi di Silvio Berlusconi, che per quelle elezioni sommava la carica di premier e quella di proprietario delle reti Mediaset" afferma in una nota la vicepresidente dei deputati del PD Alessia Morani.

"Niente a che vedere con i rischi che in Sicilia si possano verificare episodi di voto di scambio o altri reati. - assicura l'esponente dem - Per il rispetto della legalità ci sono le forze dell'ordine, la magistratura e i tribunali. Quella stessa giustizia che, quando ha colpito il sindaco di Bagheria M5S è stata definita dal partito di Cancelleri 'a orologeria'. L'invio di osservatori Osce in contesti di guerra e scenari difficili di democrazie emergenti o in pericolo è, invece, tutta un'altra cosa".