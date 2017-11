M5S: su rapporti con Putin poca trasparenza, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD commenta gli incontri a Mosca tra M5S ed esponenti vicini al presidente russo Vladimir Putin.

"La spiegazione di Di Stefano sugli incontri a Mosca tra M5S e gli emissari di Vladimir Putin non dissipa le ombre che incombono sui 5 Stelle. Considerato ciò che sta emergendo sulla strategia messa in atto dalla Russia quell'incontro fa nascere molti inquietanti sospetti" sostiene in una nota Alessia Morani, vicepresidente dei deputati del PD.



"E' un fatto noto che i due personaggi che hanno incontrato i deputati 5 Stelle, Robert Shlegel e Sergej Zheleznyak, non sono figure qualunque bensì coloro che conducono attività a favore di Putin all'estero - il secondo, per questo, è stato anche inserito in una blacklist dall'amministrazione Obama. E' un fatto che dopo quel viaggio la linea di politica estera del Movimento abbia subito una violenta sterzata (vedi per esempio, sul Montenegro) e ora combaci in tutto e per tutto con quella putiniana: sulla Libia, sull'euro, sull'Europa, sulla NATO. E' un fatto che dopo quella visita tra i siti dell'orbita grillina e quelli della propaganda putiniana all'estero (Russia Today e Sputnik) si siano aperti dei vasi comunicanti, con tanto di fake news condivise" dichiara l'esponente dem.



"Se, come dice Di Stefano, si è trattato di un incontro giusto per conoscersi, perché il suo effetto è stato di allineare in tutto e per tutto i 5 Stelle alle politiche di Putin? Tra i capisaldi del Movimento c'è la trasparenza. Sui rapporti tra M5S e Putin, al momento c'è tutto fuorché trasparenza" conclude.