M5S spaccia borse lavoro per reddito cittadinanza, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD contro Il MoVimento 5 Stelle.

"Bugiardi patologici. Questi sono i 5 Stelle che pur di fare propaganda sulla pelle delle persone li prendono per il naso strumentalizzando le loro aspettative. Luigi Di Maio e compagnia vanno dicendo che in alcuni dei Comuni da loro amministrati sono già in atto sperimentazioni, ovviamente di grande successo, del reddito di cittadinanza: mai balla fu più grande di questa" dichiara in una notala deputata del Partito Democratico Alessia Morani.



"Quello che il M5S si intesta come grande risultato, sperando di incassare qualche voto in più alle prossime amministrative che, visti gli splendidi esempi del buongoverno di Roma, tanto per fare un esempio, saranno disastrose. Altro non è che una fake news, l'ennesima. - sostiene l'esponente dem - I Comuni in questione, infatti, spacciano per reddito di cittadinanza le borse lavoro, una misura Welfare della durata di qualche mese, in uso da anni negli enti locali. Cosa c'entra questo con il reddito di cittadinanza?" "Quindi: gli amministratori M5S spacciano per reddito di cittadinanza una buona vecchia borsa di lavoro, ovvero un'esperienza che nelle amministrazioni esiste da almeno quindici anni. Che cosa hanno fatto di nuovo? Marketing. - conclude - Hanno solo cambiato il nome del bando per vendere al mercato delle facili bugie un risultato che non esiste. Basta prendere in giro la gente."