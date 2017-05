M5S: nomine pilotate in Sicilia? Grillo e Di Maio spieghino, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD contro il MoVimento 5 Stelle.

"Le rivelazioni sui sospetti di un contributo del gruppo M5S all'Ars (Assemblea Regionale Siciliana) nel pilotare le nomine della Regione dimostra che i 5 Stelle in pubblico puntano il dito accusatore mentre sottobanco si dedicano alle peggiori della vecchia politica" denuncia in un comunicato la deputata del Partito Democratico Alessia Morani.



"In una delle intercettazioni dell'inchiesta il deputato grillino Tancredi si impegna con Montaldo a contribuire per evitare la nomina di un consulente sgradito a quest'ultimo. - spiega - Un impegno che il gruppo M5S potrebbe aver mantenuto visto che, come sottolineato anche dal procuratore capo di Palermo, i 5 Stelle hanno fatto mancare il numero legale durante una seduta in cui si sarebbe decisa la nomina del consulente". "Ci pare indispensabile che ora Tancredi e i suoi colleghi grillini, invece di chiedere le dimissioni altrui, chiariscano il motivo del loro comportamento in quella seduta. Vorremmo anche sapere che cosa ne pensano Beppe Grillo e Luigi Di Maio delle parole di Tancredi" chiede infine l'esponente dem.