Legge elettorale: blog Beppe Grillo meglio dei collegi?, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD contro il M5S sulla legge elettorale.

"Trovo pretestuosa la polemica accampata dai grillini sul Rosatellum. Si lamentano dei collegi, proprio loro che per anni hanno scambiato il proprio territorio di appartenenza con il blog di Beppe Grillo", dichiara in una nota Alessia Morani, vicepresidente dei deputati del Partito Democratico.

"Capisco la difficoltà di doversi presentare a elettori veri, che giudicano il lavoro fatto o non fatto. Capisco che 46 voti presi alle parlamentarie oggi non garantiscono più il seggio a nessuno, come invece è avvenuto in passato per gli esponenti pentastellati, ma - conclude Morani - questa si chiama democrazia. Se vali passi, se non vali vai a casa".