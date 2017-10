Legge bilancio: emendamento PD per stop bollette a 28 giorni

Alessia Morani del PD sulle bollette a 28 giorni.

"Ha fatto bene - dichiara in una nota la vicepresidente dei deputati del PD Alessia Morani -, il senatore del Partito Democratico Stefano Esposito, a depositare al Senato un emendamento al decreto fiscale che metta fine alla pratica delle bollette a 28 giorni di compagnie telefoniche e pay tv".

"Il nostro è un lavoro di squadra ed è segno della determinazione del Partito Democratico su questa materia. - assicura - Siamo lieti che, seppure tardivamente, anche altre forze politiche si siano rese conto della gravità della questione e si siano dunque unite al Partito democratico e al governo per interrompere questo intollerabile trucchetto, che in concreto comporta un aumento mascherato delle tariffe dell'8,7%. Siamo fiduciosi che, al momento di votare il provvedimento, alle parole faranno seguire i fatti."