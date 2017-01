Contratto Raggi Grillo: giudici non dicono che è legittimo, ricorda Morani (PD)

"L'esultanza di Virginia Raggi per la pronuncia del tribunale di Roma può essere considerata la gaffe di oggi della sindaca. Al netto del fatto che i giudici romani non dicono affatto che il contratto è legittimo, bensì che il ricorrente non è legittimato, alla Raggi ricordiamo che furono proprio i suoi avvocati a segnalare che l'impegno vincolante da lei firmato era nullo" sottolinea in una nota la deputata del Partito Democratico Alessia Morani.



"La invitiamo quindi a non lanciarsi in attacchi, oltre che contro i suoi stessi rappresentanti, cozzano contro il senso del ridicolo" conclude.