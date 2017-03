Chat Marra: Raggi e Di Maio mentono in modo penoso, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD sulle chat tra Raffaele Marra e Virginia Raggi.

"La rivelazione dei contenuti della chat di Raffaele Marra conferma una volta per tutte che, quando parlano delle inchieste riguardanti il Campidoglio, sia Virginia Raggi che Luigi Di Maio mentono in modo penoso. - dichiara in una nota Alessia Morani, deputata del Partito Democratico. - Come possiamo credere alla Raggi che, dopo aver affidato a Marra il compito di disegnare organigrammi del Comune nonché rimettere in moto la macchina amministrativa, lo definisce solo uno dei suoi 23mila dipendenti? E come possiamo credere a Di Maio, che a parole dice di aver fatto di tutto per rimuoverlo, mentre nei fatti non solo permette che Marra stabilisca i ruoli del Comune ma, addirittura, che la Raggi implori al capo del personale di non andarsene".



"Purtroppo per Di Maio, con la chat di Marra il caso non è chiuso: è spalancato. - conclude - Perché Di Maio non trova il tempo, tra un speculazione giudiziaria e l'altra, di spiegarci come sono andate davvero le cose?".