Chat Di Maio: Beppe Grillo conferma non smentisce, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD commenta la chat tra Luigi Di Maio e Virginia Raggi su Raffaele Marra.

"La toppa goffamente messa da Beppe Grillo sulle bugie di Luigi Di Maio è peggio del buco. Quella fornita dal blog è il tipo di smentita che non smentisce nulla. Il blog ha anzi - espone in un comunicato Alessia Morani, deputata del Partito Democratico -, di fatto, confermato le indiscrezioni pubblicate dai giornali. Ha solo aggiunto dei trascurabili dettagli nella speranza che essi potessero ribaltare la sostanza".



"Ma la sostanza, che sta nei fatti, non cambia. - afferma la parlamentare - E' un fatto che Di Maio si occupasse delle vicende della giunta Raggi. E' un fatto che lo stesso Marra, poi arrestato per corruzione, venga poi promosso nella delicatissima posizione di capo del personale. L'incarico attraverso il quale poi, lo stesso Marra, potrà promuovere il fratello, finendo per questo indagato anche per abuso d'ufficio con la sindaca".



"Se Di Maio aveva tutti questi dubbi su Marra, perché non ha impedito che occupasse un ruolo così delicato? E perché Grillo, invece di minacciare i giornalisti per uscire dall'angolo in cui l'ha cacciato Di Maio con le sue bugie, non ci spiega perché non è intervenuto nemmeno lui?", conclude l'esponente dem.