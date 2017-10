Bollette a 28 giorni: lo stop sia messo in legge bilancio, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD sulle bollette a 28 giorni.

"La pratica tutta italiana della fatturazione a 28 giorni deve finire", ribadisce in una nota Alessia Morani, vicepresidente del gruppo PD alla Camera e, promotrice della prima proposta di legge sullo stop delle fatturazioni di questo tipo

"Lo dico da mesi - ricorda - e sono soddisfatta di vedere che il governo ha preso l'impegno di intervenire con la legge di bilancio per impedire alle compagnie telefoniche e alle pay tv di aumentare le tariffe con l'escamotage della fatturazione ogni 28 giorni, con buona pace della trasparenza e della possibilità per tutti di organizzare il proprio bilancio familiare".



"Se non fossimo intervenuti tempestivamente, di questo passo si sarebbe lasciato campo libero a qualsivoglia iniziativa delle aziende a scapito degli utenti con il rischio concreto dello scivolamento di questa odiosa pratica anche in altri settori come quello dell'energia", sottolinea infatti l'esponente dem.