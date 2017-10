Bollette a 28 giorni: dopo stop Agcom preveda rimborsi, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD sulle bollette a 28 giorni.

"La pratica scorretta delle bollette a 28 giorni utilizzata dalle compagnie telefoniche e pay tv sta per terminare: ora, come il governo, anche io auspico che per il pregresso intervenga l'Agcom attraverso con sanzioni e rimborsi per i consumatori che hanno ingiustamente pagato l'aumento della tariffazione annuale dell'8,6% mascherato sotto la forma di una tredicesima mensilità", dichiara in una nota Alessia Morani, vicepresidente del gruppo PD alla Camera.



"Per il futuro vale il principio scritto nella proposta di legge che ho depositato alla Camera e che prevede l'obbligo della fatturazione mensile per tutte le aziende fornitrici di servizi e utenze: - chiarisce - la conseguenza è che chi infrange la norma è soggetto a sanzioni e a rimborsi o indennizzi".



"Lo stop alle fatturazioni ogni 28 giorni è una vittoria del PD che per primo ha sollevato il tema e portato avanti con convinzione una battaglia a difesa dei consumatori. - specifica l'esponente dem - Il punto fondamentale era bloccare questa pratica per evitare un effetto di trascinamento di altre società di servizi: pensiamo a cosa accadrebbe se chi fornisce il gas o la luce potesse a suo piacimento cambiare il periodo di fatturazione".