Bollette a 28 giorni anche per luce e gas? No modifiche proposta PD, dice Morani

Alessia Morani del PD sulle bollette a 28 giorni.

"Davanti alle varie ipotesi circolate in queste ore, restiamo convinti che la soluzione migliore per risolvere il problema delle bollette telefoniche a 28 giorni, sia la formulazione concordata dal Partito Democratico, poi condensata nell'emendamento presentato da Stefano Esposito" illustra in un comunicato la vicepresidente dei deputati del PD Alessia Morani.



"Per sminuire la portata del provvedimento qualcuno sta provando a fare passare il messaggio che la pratica dei 28 giorni potrà essere utilizzata dai settori gas e luce che però non hanno mai fatturato le bollette a 28 giorni e che sono notoriamente calcolate sulla base dei consumi. - sottolinea - Quella indicata dal PD è una soluzione efficace e chiara. Dal nostro punto di vista, riteniamo non siano per questo necessarie altre modifiche."