Bando UE agenzie stampa: da Brunetta ignoranza strumentale, dice Morani (PD)

Alessia Morani del PD replica a Renato Brunetta (Forza Italia).

"Anche quando parla di editoria, Renato Brunetta dimostra che in lui la foga polemica prevale sulla conoscenza elementare della materia: la sua dichiarazione sui bandi europei sono una sorta di sagra dell'ignoranza strumentale", dichiara in una nota Alessia Morani, deputata del Partito Democratico.



"E' sorprendente come Brunetta non sappia, o faccia finta di non sapere, che quella sul bando europeo non sia una scelta discrezionale. - afferma l'esponente dem - Superata una certa soglia il bando diventa obbligatorio dal momento che, come evidenziato anche dall'Anac, non siamo di fronte a un prodotto che ha il carattere dell'esclusività. A stabilirlo è il nuovo codice dei contratti pubblici, in attuazione delle normative europee".



"Esso è entrato in vigore nel 2016: possibile che Brunetta non se ne sia accorto? Prima di lanciarsi nelle sue strampalata crociate, Brunetta farebbe insomma meglio a informarsi. Almeno sugli aspetti elementari dei problemi che tratta" conclude.