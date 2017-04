Alessandro Mannarino: concerto live a Roma, in diretta su Radio2

A Radio 2 Live Mannarino in concerto dal vivo, in diretta venerdì 28 aprile.

"Venerdì 28 aprile alle 21 a Radio2 Live, in diretta sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma, è la volta di Alessandro Mannarino, il cantautore romano che ripercorrerà i suoi 4 album di successo (Bar della Rabbia, Supersantos, Al Monte, Apriti Cielo) in un set in acustico progettato ad hoc per la sala B. Maestri di cerimonie Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, conduttori del format e da tre edizioni in onda su Rai Radio2 con 'Rock and Roll Circus'" viene riferito in una nota della tv di Stato.



"Dopo aver inaugurato la stagione con i toni indie - pop di Calcutta, passando attraverso nomi quali Thegiornalisti, LP, fino ad arrivare alle frequenze intime, ma spiccatamente rock di Diodato, Ermal Meta e Marianne Mirage e reduci dal sound degli Ex-Otago, a 'Radio2 live' Mannarino suonerà alcuni brani dai suoi vari album, tra cui il recente 'Apriti Cielo' che ha debuttato al 1° posto della classifica dei dischi più venduti, concludendo la prima parte dell'omonimo tour con oltre 60mila biglietti venduti e 10 sold out" prosegue la Rai.



Si precisa infine: "Continua dunque il percorso di Rai Radio2 dedicato a tutta la musica dal vivo più bella, con il programma che apre le porte della radio agli ascoltatori: un calendario di concerti esclusivi - aperti al pubblico e gratuiti - in diretta da una delle sale storiche di Radio Rai, sulle frequenze di Radio2. Per prendere parte ai concerti si può scrivere a radio2live@rai.it. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 'Radio2 live' è anche on air sulle frequenze di Radio2, in streaming su radio2live.rai.it e fruibile con l'app gratuita di Radio Rai per smartphone e tablet."